Події

18:21 18.04.2024

Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам замах на президента України

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Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам замах на президента України

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та польські правоохоронці викрили громадянина Польщі, який пропонував російській воєнній розвідці спланувати замах на президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі", - йдеться у повідомленні СБУ в четвер.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомляють, що зловмисник налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ із власної ініціативи, а також повідомив їм, що готовий працювати на користь ворожої військової розвідки.

Зазначено, що співробітники СБУ та українські прокурори в рамках надання міжнародно-правової допомоги поінформували польських правоохоронців про можливий замах, а також передали їм ключові докази у цій справі.

"Завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі", - йдеться в повідомленні СБУ.

Польська прокуратура висунула ворожому агенту обвинувачення в готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 §3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд м. Варшави застосував до фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування здійснює Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Тривають слідчі дії. 

Теги: #замах #підготовка #зеленський

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