Події

13:27 18.04.2024

Сирський і головком Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил США і верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також у важкій бронетехніці. Обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Також він подякував США та партнерам по НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України.

"Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", - додав Сирський. 

Теги: #сирський #каволі

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