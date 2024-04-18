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13:11 18.04.2024

ЗСУ знищили низку об'єктів на військовому аеродромі в Джанкої - ГУР

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ЗСУ знищили низку об'єктів на військовому аеродромі в Джанкої - ГУР

У результаті успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено низку військових об'єктів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено: чотири пускові установки ЗРК С-400; три радіолокаційні станції; пункт управління засобами ППО; апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - ідеться в повідомленні ГУР у четвер.

Кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Теги: #джанкой #аеродром #гур_мо

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