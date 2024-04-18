ЗСУ знищили низку об'єктів на військовому аеродромі в Джанкої - ГУР

У результаті успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено низку військових об'єктів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено: чотири пускові установки ЗРК С-400; три радіолокаційні станції; пункт управління засобами ППО; апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - ідеться в повідомленні ГУР у четвер.

Кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.