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12:26 18.04.2024

Кулеба - союзникам: Системи Patriot і SAMP/T потрібні вже сьогодні для порятунку життя людей і економіки

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Кулеба - союзникам: Системи Patriot і SAMP/T потрібні вже сьогодні для порятунку життя людей і економіки

Україні терміново необхідні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP/T для захисту від російського терору, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час офіційного візиту до Італії та перед зустріччю глав МЗС країн "Групи семи" в інтерв'ю італійському телеканалу TG1 Кулеба наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання додаткових систем ППО.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", - наголосив він.

Міністр уточнив, що саме ці системи ППО є пріоритетними, оскільки тільки вони здатні збивати російські балістичні ракети.

"Група семи" - це ті країни, які мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення були ухвалені якнайшвидше", - зазначив Кулеба.

У цьому контексті глава МЗС навів приклад Німеччини, яка вже вирішила надати додаткову батарею Patriot, і закликав інші країни наслідувати її приклад.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що "Група семи" здатна ухвалювати їх", - зазначив міністр.

Теги: #кулеба #ппо #союзники

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