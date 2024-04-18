Закон про Товариство Червоного Хреста України треба актуалізувати - Доценко

Закон про Товариство Червоного Хреста України необхідно актуалізувати, вважає генеральний директор ТЧХУ Максим Доценко.

"Не можу сказати, що чинний закон на 100% актуальний (Верховна Рада ухвалила закон у листопаді 2002 р. - ІФ-У). Він дуже загальний. Хоча він нам, звісно, допомагає, але точно його потрібно актуалізувати. У нас уже готова нова редакція закону, яку ми плануємо передати на розгляд парламенту. Наразі ми готуємо з деякими народними депутатами певні напрацювання, після цього внесемо законопроєкт "під купол" (зала засідань під скляним куполом будівлі Верховної Ради - ІФ-У)", - сказав Доценко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що для ТЧХУ важливе наповнення закону, підвищення допоміжної ролі організації.

"Нам треба, щоб ми якомога більше інтегрувалися і були більше залучені в державні процеси, при тому з більш чітким визначенням нашого місця і ролі. Я не можу щось розвивати, якщо я не знаю, чи буде воно потрібне. Що більше ми розумітимемо своє місце, свої зобов'язання, права та обов'язки, то конкретніше ми готуватимемося до якихось певних речей", - наголосив Доценко.