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10:33 18.04.2024

ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

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ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок міському голові Рені (Одеська обл.) Ігорю Плехову і депутату місцевої міськради Івану Пойдолову: 9 і 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"ВАКС визнав винуватими Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 та 10 років, відповідно, з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна", - ідеться в повідомленні ВАКС у телеграм-каналі.

За даними слідства, двоє чиновників просили $100 тис. за надання громадянину в оренду земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га. Їх затримали "на гарячому" під час передання траншу в $50 тис.

За даними Центру протидії корупції, якщо вирок набуде чинності, то у Плехова можуть конфіскувати будинок у Рені площею 41 кв м, земельну ділянку і старий автомобіль ВАЗ. Пойдолов востаннє подавав декларацію за 2020 рік. У ній зазначав дві квартири в Рені площею 67 і 53 кв м і дві Toyota Land Cruiser Prado 2008 і 2019 років.

За даними ЗМІ, Пойдолов у 2023 році втік до Молдови, незаконно перетнувши кордон поза пунктом перетину. Його оголосили в міжнародний розшук. ВАКС стягнув до бюджету 1,87 млн грн застави, внесеної за Пойдолова. 

Теги: #мер #рені #вакс

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