Події

09:15 18.04.2024

Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

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Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував закупити системи ППО Patriot у союзників для подальшого постачання їх Україні, повідомила The Guardian.

"Ми знаємо, що багато країн мають у своєму розпорядженні великі запаси систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх безпосередньо", - сказав Рютте в межах саміту ЄС у Брюсселі.

Він додав: "Ми можемо купити це у них, ми можемо доставити це в Україну, у нас є гроші. Це важливо".

Прем'єр також закликав "критично оцінити запаси, щоб визначити масштаби наших зобов'язань".

Минулого тижня Берлін анонсував відправлення в Україну однієї зі своїх установок Patriot, а також боєприпаси до неї, додавши, що це може підштовхнути інші країни до аналогічного кроку.

"Рішення Німеччини передати Україні ще одну систему Patriot змушує нас запитати самих себе: чи не краще нам відправити кілька наших власних систем ППО Україні в той час, коли вони, а не ми, відбивають атаки?" - заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав союзників активізувати свої зусилля з постачання Києву додаткових систем протиповітряної оборони.

"Реальність така, що, звісно, у нас є в наявності системи, яких досить багато, щоб дати змогу нам значно збільшити постачання в Україну, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом", - заявив він.

Теги: #україна #нідерланди #ппо

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