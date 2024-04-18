Розвідники спецпідрозділу "Кабул 9" за дві доби виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту і склад боєприпасів

На Запорізькому фронті розвідники спецпідрозділу "Кабул 9" за дві доби виявили та знищили 9 од. військового транспорту і польовий склад боєприпасів противника, повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер, 18 квітня.

"Працює спецпідрозділ ГУР МО України "Кабул 9" - за дві доби роботи на Запорізькому фронті розвідники виявили та знищили дев'ять одиниць військового транспорту і польовий склад боєприпасів московських загарбників", - ідеться в повідомленні.

"Горять "УАЗи" і "Камази", пікап з туреллю, бензовоз - українська земля очищається від російського заліза", - підсумували в ГУР.