Події

08:38 18.04.2024

В Івано-Франківській області ППО збила всі ворожі БПЛА, у результаті падіння уламків виникли пожежі

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В Івано-Франківській області ППО збила всі ворожі БПЛА, у результаті падіння уламків виникли пожежі

В Івано-Франківській області ППО збила всі ворожі БПЛА, унаслідок падіння уламків виникли пожежі, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Оніщук у своєму телеграм-каналі в четвер уранці.

"На світанку ворог атакував Івано-Франківську область ударними безпілотниками. Метою були об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджено. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі", - сказано в повідомленні.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контролюється", - додала Онищук.

 

 

 

Теги: #івано_франківська #ппо

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