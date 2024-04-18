У Херсонській області за добу через обстріли 16 людей дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли 16 осіб дістали поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкіне, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 16 осіб дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в адмінбудівлю та приватну машину.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією нашої області 1 "Shahed-131/136", - додав голова Херсонської ОДА.