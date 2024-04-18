За добу окупанти 235 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування - ОВА

За добу окупанти 235 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 235 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав 2 авіаційні удари керованими авіабомбами по Малій Токмачці та Левадному. 20 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку і Роботине. 208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали". - підсумував Федоров.