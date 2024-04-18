Сирський інформував командувача військ НАТО в Європі про розвиток подій на фронті

Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важкій бронетехніці. Обговорили посилення військово-технічного співробітництва зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою", - йдеться в повідомленні на сайті Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Сирський також подякував США та партнерам із НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України.