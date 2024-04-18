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01:47 18.04.2024

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

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Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

 Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що всі лідери Європейського союзу були єдині з питання України, розуміючи необхідність поставити більше військового устаткування, зокрема, систем ППО, так само як і участі в конференції з української формули миру, що відбудеться у Швейцарії.

Про це він заявив рано вранці четверга, після закінчення першого дня роботи Європейської ради, який розпочався 17 квітня. "Ми знову єдині. Перше - щодо України. У нас була можливість, як завжди, вислухати послання Володимира Зеленського. Дві позиції надзвичайно важливі: перше - нам не потрібно так багато слів, нам потрібно більше військового обладнання. Їм (українцям) потрібно більше військового обладнання. У нас було дуже гарне обговорення. Держави-члени, особливо ті, які мають можливості та спроможності, розуміють важливість надати більше засобів протиповітряної оборони, більше боєприпасів", - сказав Мішель.

Другим пунктом він назвав формулу Миру. "Вам відомо про оголошення, що в червні буде зустріч, яка відбудеться у Швейцарії. Добре, що всі будуть залучені країни по всьому світу, особливо Глобального півдня. Ми маємо намір координувати, щоб ЄС разом з іншими партнерами по всьому світу, міг брати участь у цій зустрічі, яка відбудеться у Швейцарії", - зазначив президент Європейської ради.

Відповідаючи на запитання журналістів про постачання озброєння Україні, зокрема, систем ППО, Мішель сказав, що "це питання днів і тижнів". "Важливо, щоб ми виконали наші обіцянки, і я можу вас запевнити, що всі зацікавлені гравці роблять усе можливе, щоб прискорити, докласти більше зусиль, щоб за дуже короткий період часу збільшити наші оборонні можливості в плані виробництва. Але цього не достатньо. Ми маємо робити більше. І ми також дивимося, якщо це можливо, використовувати більше того, що знаходиться на складах, особливо у сфері протиповітряної оборони", - пояснив Мішель.

Теги: #україна #єврорада #ппо

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