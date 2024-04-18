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00:26 18.04.2024

Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

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Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

 У Палаті представників США оприлюднено три законопроєкти з питань безпеки, які передбачають надання вкрай необхідної оборонної допомоги союзникам і партнерам США, один із законопроєктів стосується України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Законопроєкт передбачає асигнування в розмірі $60,8 млрд у частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії. Зокрема, оборонні видатки в розмірі 49,9 млрд дол. зокрема: $23,2 млрд - поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні; $11,3 млрд - поточні американські операції в регіоні; $13,8 млрд - закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів і послуг; $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів", - написала посол.

Також, зазначила Маркарова, передбачено таке фінансування: $26 млн - для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні; $5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги; $300 млн на допомогу Україні в захисті її кордонів і просуванні верховенства права; $100 млн на підтримку програм із розмінування, боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Крім цього, $9,5 млрд передбачено на економічну допомогу Україні та країнам, які постраждали від вторгнення Росії в Україну: $7,849 млрд на економічну допомогу Україні, яка може охоплювати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій); $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам; $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України і країн, які постраждали від російського вторгнення; $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:
$149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов'язані з ядерною безпекою в Україні.

$481 млн Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль у США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, яке буде використане в т.ч. для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов'язану з російським вторгненням, зокрема: $60 млн на дипломатичні програми; $8 млн Офісу генерального інспектора Держдепу; $39 млн на операційні видатки USAID; $10 млн Офісу генерального інспектора USAID; $98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Посол Маркарова також додала, що в тексті законопроєкту: посилюється нагляд через вимоги моніторингу; вимагається від партнерів і союзників надавати співрозмірні витратам обсяги допомоги; передбачається укладення угоди з урядом України щодо повернення коштів, наданих на економічну підтримку; збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

 

Теги: #сша #україна #допомога

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