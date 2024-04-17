Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

Лідери Європейського союзу заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби протиповітряної оборони, так само як і прискорити постачання іншої військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами і ракетами.

Про це йдеться у висновках Спеціальної Європейської ради, схвалених у середу в Брюсселі за підсумками засідання.

Європейська Рада наголошує на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони, а також прискорити й інтенсифікувати надання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами і ракетами", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим Європейська рада закликала Раду ЄС "на її наступному засіданні, так само як і держави-члени забезпечити необхідні подальші дії".

У висновках уточнюється, що військову підтримку надаватимуть у повній відповідності з політикою безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

Європейська Рада також привітала прогрес у пропозиціях спрямувати надзвичайні доходи від заморожених активів Росії на користь України та закликала до їхнього якнайшвидшого ухвалення.

Європейська рада вкотре підтвердила свою повну непохитну підтримку України, її народу та незалежності, суверенітету й територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейська Рада рішуче засуджує триваючі повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення України та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, включно з нещодавніми посиленими обстрілами енергетичного сектору. Європейський Союз і його держави-члени посилять надання гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту, включно з обладнанням, таким як електрогенератори та силові трансформатори", - сказано у висновках.