Події

21:14 17.04.2024

Армія РФ увечері завдала удару двома керованими авіабомбами по Бериславу - Херсонська ОВА

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Унаслідок авіаційного удару в Бериславі пошкоджено адміністративну будівлю, постраждав місцевий житель, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Увечері російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу. Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю. До лікарні звернувся 67-річний місцевий житель. У нього діагностували контузію. Лікарі надали чоловікові медичну допомогу.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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