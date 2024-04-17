Армія РФ увечері завдала удару двома керованими авіабомбами по Бериславу - Херсонська ОВА

Унаслідок авіаційного удару в Бериславі пошкоджено адміністративну будівлю, постраждав місцевий житель, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Увечері російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу. Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю. До лікарні звернувся 67-річний місцевий житель. У нього діагностували контузію. Лікарі надали чоловікові медичну допомогу.