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19:53 17.04.2024

В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

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В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

Заступник керівника Офісу президента України Юлія Соколовська зустрілася з послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном, керівником Управління миру та прав людини, послом Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Сімоном Гайссбюллером і їхніми колегами.

Як повідомляється на сайті президента в середу, Соколовська подякувала швейцарським партнерам за підтримку та співпрацю в галузі медицини: допомогу з психологічною реабілітацією, яка впроваджується з ініціативи першої леді Олени Зеленської, розвиток реабілітаційних відділень, навчання медичного персоналу, цифровізацію документів.

Під час зустрічі обговорили повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, їхній супровід і соціальну підтримку після цього.

Також обговорили питання репарацій, зокрема щодо механізму виплат та обліку постраждалих унаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #медицина #швейцарія #репарації

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