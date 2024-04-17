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16:16 17.04.2024

18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

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18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

Четвер, 18 квітня, у Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару, повідомив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів рф 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. російські нелюди обов'язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних", - написав він у телеграм-каналі.

Відомо про 15 загиблих і 61 постраждалого, серед них 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Теги: #чернігів #день_жалоби

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