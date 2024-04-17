Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

Фото: ДСНС

Унаслідок російського ракетного удару по Чернігову в середу, 17 квітня, загинули 15 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Чернігові внаслідок атаки загинуло 15 людей. 61 людина постраждала, з них три дитини. Трьох людей було врятовано з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

На місці також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.

Раніше було відомо про 14 загиблих і 61 пораненого.