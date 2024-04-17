Кулеба після російського удару по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетного удару росіян по Чернігову в середу, 17 квітня, закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону.

"Російські терористи обстріляли центр Чернігова ракетами, внаслідок чого загинули щонайменше 11 людей і поранені щонайменше 22 людини. Кількість іще може зрости. Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, який вигляд має надійний захист людських життів від ракет", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він зазначив, що партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти рятувати українські життя з таким самим рівнем ефективності.

"Ми вдячні Німеччині, яка вже ухвалила важливе рішення про надання Україні додаткової батареї Patriot. У розвиток нещодавніх контактів президента Володимира Зеленського, я закличу інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх переговорів із союзниками з G7 в Італії цього тижня", - наголосив Кулеба.

Наразі відомо про 14 загиблих і 61 пораненого внаслідок ракетних ударів РФ по Чернігову.