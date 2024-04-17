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14:01 17.04.2024

Нацполіція: Шестеро людей зникли безвісти внаслідок ракетного удару по Чернігову

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Нацполіція: Шестеро людей зникли безвісти внаслідок ракетного удару по Чернігову
Фото: Нацполіція

У Чернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару РФ, наразі шістьох осіб вважають зниклими безвісти, інформують у Національній поліції України.

"Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, троє з них - діти. Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, ворожі удари пошкодили об'єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарні, 16 житлових багатоповерхових будинків в одному з мікрорайонів міста.

Поліцейські та рятувальники надають необхідну допомогу, з постраждалими також працюють психологи.

Теги: #чернігів #зниклі_безвісти

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