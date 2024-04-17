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13:48 17.04.2024

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

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Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Чернігову в середу вранці зросла до 14, повідомив радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван.

"Кількість загиблих, на жаль, зросла до 14. І також понад 60 осіб дістали поранення різного ступеня, серед них троє дітей... Шпиталізовано кілька десятків осіб до лікарень міста Чернігова, усім їм надають відповідну допомогу", - сказав Подорван в ефірі національного телемарафону.

Він також розповів, що рятувальні роботи тривають, шукають, зокрема, безвісти зниклих. "Є в нас дані про безвісти зниклих, є кілька людей, які наразі не виходять на зв'язок, і відомо, що вони були поруч або на місці прильоту", - сказав радник начальника обладміністрації.

Водночас на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляється про 61 постраждалого, зокрема двох дітей. "Станом на 13:05 унаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 осіб, ще 61 особа постраждала, із них 2 дитини. Врятовано з-під завалів 3 особи. Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на місці працюють рятувальники, психологи ДСНС. Надано психологічну допомогу 36 особам. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Подорван також розповів, що внаслідок ракетного удару пошкоджена будівля непрацюючого готелю. "Пошкоджена будівля - це колишній готель, який останніми роками не працював. Також поруч через вибух пошкоджені кілька багатоповерхівок... Винесені вікна, пошкоджені фасади будівель, посічені осколками. Неподалік розташована місцева лікарня - на щастя, там ніхто не поранений і не загинув, але також вибиті вікна, пошкоджене трохи обладнання", - повідомив він.

За даними радника начальника обладміністрації, також знищені кілька десятків автомобілів і пошкоджена будівля вишу.

У повідомленні МВС України в телеграм-каналі значиться, що серед загиблих унаслідок ракетного удару по Чернігову - лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару, поліцейська дістала смертельного осколкового поранення. Аліні Миколаєць було 25 років. Вона служила в поліції з червня 2023 року інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих і 61 постраждалого внаслідок удару. Різні джерела повідомляли про двох або трьох дітей серед постраждалих. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв також про трьох безвісти зниклих.

Теги: #чернігів

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