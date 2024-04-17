Події

12:28 17.04.2024

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

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Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

У Чернігові триває рятувальна операція на місцях влучань російських ракет, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Наразі відомо про понад 50 постраждалих, з яких троє дітей, і про 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей і зберегти їхнє життя і здоров'я. Працюють усі екстрені служби.

На місці розгорнули штаб, де надають необхідну допомогу.

Працюють представники влади, оперативно організовують роботу комісій, які фіксують пошкодження. Людям буде надано всю компенсацію за зруйноване майно.

Раніше було відомо про 11 загиблих, 22 травмованих і трьох безвісти зниклих.

Теги: #чернігів

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