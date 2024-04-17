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12:09 17.04.2024

"Епіцентр" влітку запустить перший парк розваг EPILAND у Києві

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"Епіцентр" влітку запустить перший парк розваг EPILAND у Києві

Компанія "Епіцентр" запускає мережу сімейних парків розваг EPILAND, перший об'єкт буде відкрито влітку 2024 року в ТЦ "Епіцентр" у Києві, повідомила пресслужба компанії.

"У всьому світі ТРЦ вже багато років залишаються основним місцем сімейного дозвілля. В Україні цей тренд посилюється необхідністю отримання позитивних емоцій на тлі перманентних стресів, тож ми відчули запит на якісну розважальну складову в наших об'єктах для родин із дітьми", - процитовано у пресрелізі директорку напряму ексклюзивних концептів і розвитку мережі ТЦ "Епіцентр" Вікторію Зеленську.

За даними компанії, парки розваг будуть представлені у двох форматах площею до 4,5 тис. кв. м і 15-30 тис. кв. м. На 2024 рік заплановано відкриття трьох об'єктів у київському регіоні: у складі ТЦ "Епіцентр" на вул. Полярній, 20д у Києві, у ТРЦ Green Gallery у Чабанах і в ТРЦ Bucha Gallery у Бучі. Водночас розвиток мережі заплановано по всій Україні.

Перший EPILAND відкриється на другому поверсі столичного "Епіцентру", його площа становитиме 3 тис. кв. м. Парк буде реалізовано в дизайн-концепції "Планета Пандора" і сфокусовано на розвагах для дітей до 12 років і проведенні дитячих днів народжень. Заплановано також сервіс няні для відвідувачів ТЦ.

Згідно з повідомленням, у парках розваг будуть представлені лабіринти, батути, дитячі майданчики, скеледроми, vr-симулятори, автодроми, ігрові автомати, сімейне кафе тощо, а в окремих об'єктах - і екстремальні атракціони.

Група компаній "Епіцентр" - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на квітень роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торгові об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

Незважаючи на суттєві втрати, ритейлер не лише продовжує інвестувати в економіку, а й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. З початку повномасштабного вторгнення російських військ група компаній "Епіцентр" виділила на допомогу Україні понад 2,8 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #парк #епіцентр #розваги

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