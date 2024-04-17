Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Чернігову в середу, 17 квітня, зросла до восьми осіб, повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Ломако в телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про чотирьох загиблих.

У середу вранці Ломако розповів в ефірі телемарафону, що внаслідок трьох ударів о 9:03 було пряме влучення у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. "Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів із третього до шостого (восьмий - ІФ-У) поверху та прибудови до неї", - сказав в.о. мера.

Ломако також зазначив, що будівля розташована не в центральній частині міста, але в густонаселеному мікрорайоні. "Пошкоджені будівлі, які поруч розташовані, пошкоджені багато автомобілів у цьому районі, соціальна інфраструктура, інфраструктура міська. Це густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць, тому тут було і багато транспорту в цей час", - розповів він.