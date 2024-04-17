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09:48 17.04.2024

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

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У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус повідомив про жертви і поранених унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову в середу вранці.

"Ворог ударив ракетами по Чернігову. Є жертви і поранені", - написав він у телеграм-каналі.

Пізніше він записав відеозвернення, в якому уточнив, що удару було завдано майже по центру міста, поранених багато, проте не уточнив, скільки саме.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених, наразі працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Уже створено штаб, надаватимуть усю необхідну допомогу. Вся детальна інформація пізніше", - сказав Чаус.

Теги: #чернігів #ракетний_удар

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