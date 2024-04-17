Події

09:26 17.04.2024

РФ запустила агітпоїзди до регіонів для залучення охочих підписувати контракт із російською армією - ГУР

1 хв читати
РФ запустила агітпоїзди до регіонів для залучення охочих підписувати контракт із російською армією - ГУР

РФ збільшила агітаційні заходи в регіонах із метою забезпечити чисельність військовослужбовців, готових підписати контракт із російською армією, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій", - ідеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що "активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України".

Для агітації, зокрема, залучають російську залізницю. Так, вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю і техніку, розповіли в українській розвідці.

Теги: #рф #призов #агітація #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 17.04.2024
Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

11:22 16.04.2024
СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

14:27 14.04.2024
РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

13:09 14.04.2024
Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

07:41 14.04.2024
Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

06:10 13.04.2024
США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

04:13 13.04.2024
США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

03:24 13.04.2024
Бельгія починає розслідування за підозрою у втручанні Росії в майбутні вибори в ЄС

Бельгія починає розслідування за підозрою у втручанні Росії в майбутні вибори в ЄС

09:36 12.04.2024
РФ використовує ослаблення української ППО у спробі зруйнувати енергосистему України - ISW

РФ використовує ослаблення української ППО у спробі зруйнувати енергосистему України - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

На російському аеродромі знищено вертоліт Мі-8 - ГУР МО

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП "Корчова - Краківець"

Безпекова угода зі США має бути зразковою і працювати не гірше за меморандум з Ізраїлем - Єрмак

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

У КРИВОМУ РОЗІ ТА ОДЕСІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА