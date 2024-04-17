РФ запустила агітпоїзди до регіонів для залучення охочих підписувати контракт із російською армією - ГУР

РФ збільшила агітаційні заходи в регіонах із метою забезпечити чисельність військовослужбовців, готових підписати контракт із російською армією, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій", - ідеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що "активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України".

Для агітації, зокрема, залучають російську залізницю. Так, вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю і техніку, розповіли в українській розвідці.