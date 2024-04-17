Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох людей

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох осіб, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та місто Херсон. Також ворог завдав авіаударів по Бериславу, Козацькому та Одрадокам'янці. 5 осіб дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також зафіксовано влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс.