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08:19 17.04.2024

Росіяни за добу втратили 710 осіб

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Росіяни за добу втратили 710 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів, 4 танки, 18 бронемашин, 15 артсистем, 2 БПЛА, а також 26 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 456050 (+710) осіб, танків - 7193 (+4) од, бойових броньованих машин - 13827 (+18) од, артилерійських систем - 11624 (+15) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 760 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2), крилаті ракети - 2093 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од, спеціальна техніка - 1910 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #втрати_ворога

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