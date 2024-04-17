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07:08 17.04.2024

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

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Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги, а також збільшила фінансування Данського експортно-інвестиційного фонду.

"Данія виділила новий пакет військової допомоги для України, в якому 200 млн данських крон з особливим фокусом на підтримку українських виробників оборонно-промислового комплексу", - написала вона у фейсбуці в ніч на середу.

За її словами, окрім підтримки українських виробників, країна виділила майже 2 млрд данських крон на закупівлю амуніції, дронів і компонентів до ракет у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на посилення морського компонента Сил оборони України.

Крім того, на 300 млн данських крон збільшили фінансування Данського експортно-інвестиційного фонду.

"Він підтримує не лише данських експортерів, а й надає фінансові інструменти для українських компаній, які мають данських постачальників і данські компанії, готові інвестувати в Україну", - пояснила Свириденко.

За її словами, Фонд уже відібрав 21 проєкт, який готові реалізувати в Україні. Наразі ці проєкти проходять оцінку. "Але з урахуванням розширення фінансування домовилися з виконавчим директором Данського експортно-інвестиційного фонду Педером Лундквістом обговорити інвестиційні проєкти, які зібрало Міністерство економіки України в пріоритетних для уряду секторах", - наголосила вона.

Свириденко додала, що в разі необхідності необхідно посилити ці проєкти за допомогою державної підтримки, щоб вони відповідали вимогам фонду і змогли претендувати на доступні фінансові інструменти від Данії.

Свириденко також зазначила, що західні партнери готові підтримувати український імпорт у Данію: "У країни вже є кілька дуже цінних пілотних проєктів. У данських супермаркетах з'явилися полиці з товарами, виробленими в Україні. Розраховуємо на масштабування цієї ініціативи", - написала вона.

Крім того, за словами Свириденко, Торгова палата Данії висловила готовність "промотувати" купівлю данськими компаніями української продукції. "Такий досвід теж у країни є. Наприклад, системи очищення води для Миколаєва Данія закупила саме в українських виробників. Або інший приклад - Данія планує побудувати в Україні простори для психологічного відновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. І при цьому використовуватимуть будівельні матеріали українського виробництва", - зазначила вона.

Також, за словами Свириденко, Україна прагне поглиблювати співробітництво з данською компанією Hydrema, що виробляє важкі машини для розмінування. "Вони співпрацюють з українською компанією. Потужності Hydrema дозволяють виробляти 14 машин протягом наступних 2 років. Тож сподіваємося, що зможемо спільно досягти того, щоб ці можливості працювали заради безпеки українських земель", - підсумувала вона.

 

 

 

Теги: #данія #допомога_україні #свириденко

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