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20:58 16.04.2024

Україні потрібно більше снарядів і ППО - Умєров у розмові з главою Пентагону

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Україні потрібно більше снарядів і ППО - Умєров у розмові з главою Пентагону

Міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном наголосив на необхідності посилення ППО і надання Україні снарядів.

"Продовжуємо бути на постійному зв'язку з Ллойдом Остіном. Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога і того, як їх зірвати", - написав Умєров у фейсбуці у вівторок.

За його словами, під час бесіди він "наголосив на необхідності й надалі посилювати нашу ППО і надати Україні більше снарядів. Вдячний секретарю Остіну за постійну підтримку України", - додав Умєров.

Теги: #сша #снаряди #ппо #остін #умєров

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