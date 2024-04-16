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20:43 16.04.2024

У Білому домі вважають за необхідне розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні в Палаті представників цього тижня

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У Білому домі вважають за необхідне розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні в Палаті представників цього тижня

Адміністрація США вважає важливим розглянути законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні в Палаті представників уже цього тижня, заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

"Важливо, щоб Палата представників просунулася в цьому питанні цього тижня, щоб допомогти нам отримати допомогу у сфері безпеки для Ізраїлю, України і також для Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав Кірбі на брифінгу.

"Що стосується деталей пропозицій, то ми будемо дивитися, що саме запропонує спікер (Палати представників - ІФ-У)", - зазначив він.

При цьому, за його словами, Білий дім не підтримує "окремий законопроєкт тільки про фінансування Ізраїлю", оскільки "Україні теж потрібні боєприпаси".

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що має намір цього тижня внести на розгляд до конгресу окремі законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з чотирма лідерами Конгресу, під час якої наголосив на "нагальній необхідності" ухвалення палатою представників законопроєкту про допомогу Ізраїлю та Україні.

У лютому сенат схвалив пакет екстрених видатків на суму $95 млрд, що включає $60 млрд для підтримки України, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази.

Однак республіканці в палаті представників виступають за поділ допомоги Ізраїлю, Україні та іншим союзникам США. Спікер палати відмовився розглядати схвалений сенатом пакет, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці.

У березні стало відомо про намір Джонсона розробити власний варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він його представить протягом квітня.

 

 

Теги: #сша #україна #конгрес #білий_дім

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