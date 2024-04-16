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20:13 16.04.2024

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

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Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

Україна зробить запит на скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба, постачання ППО і ракет, щоб досягти справжньої рівності в захисті з боку партнерів від терору, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі – у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", - заявив він.

Як він наголосив, "за ці дні Україна вже чула про т. зв. різні конфлікти - тут, у Європі, і на Близькому Сході, - різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" і балістика".

"А також (чули від партнерів - ІФ-У) про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет", - сказав Зеленський.

 

 

 

 

Теги: #нато #засідання #скликання

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