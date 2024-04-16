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19:29 16.04.2024

Медійники закликають замінити Наталію Гуменюк: забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ

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Медійники закликають замінити Наталію Гуменюк: забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ

Низка медійників обвинуватили керівницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні її відповідальності, вони вимагають від військового керівництва замінити Гуменюк "на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого управління комунікаціями".

Про це йдеться в заяві медійників на адресу Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

"Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів", - йдеться в заяві.

Також медійники вимагають забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача Збройних сил України.

"Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України", - наголошують медійники.

У повідомленні Інституту масової інформації заява наводиться повністю.

 

 

 

Теги: #протест #фронт #гуменюк #південь

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