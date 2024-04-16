Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, повідомляє пресслужба президента.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, офіційну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Зазначається, що сторони продовжили роботу над проєктом документа та посилили його ключові положення.

"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки", - зазначив Жовква, якого цитує пресслужба.

Делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.