Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

Дзержинський райсуд Харкова визнав винною в колабораціонізмі (ч. 4 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України) 44-річну жінку, яка під час окупації стала директором у створеному загарбниками КП "Почта Изюма".

"Їй призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років, із конфіскацією всього майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка працювала листоношею в місцевому відділенні поштового зв'язку, а під час окупації Ізюма добровільно обійняла посаду директорки у створеному загарбниками комунальному підприємстві "Почта Изюма". Вона організувала конфіскацію всього майна місцевого відділення "Укрпошти" та його передання на баланс окупаційної адміністрації. Жінка активно поширювала серед населення пропагандистські газети "Изюмський телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда", які публікували кремлівські наративи. Головною метою цих статей була спроба нав’язати негативне ставлення до органів державної влади України та ЗСУ, а також переконати людей у тому, що РФ і її збройні сили не є їхнім ворогом, з турботою ставляться до жителів окупованих територій і готові надати їм будь-яку допомогу.

Жінка також проводила збори за участю підлеглих та інших жителів міста, під час яких закликала людей до співпраці з окупаційною владою. Вона обіцяла "великі російські зарплати" та лояльне ставлення з боку окупантів.

Українські правоохоронці затримали обвинувачувану в лютому минулого року.

У судовому засіданні вона провини не визнала і заявила, що є "аполітичною".