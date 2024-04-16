Події

18:03 16.04.2024

Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

2 хв читати
Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

Дзержинський райсуд Харкова визнав винною в колабораціонізмі (ч. 4 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України) 44-річну жінку, яка під час окупації стала директором у створеному загарбниками КП "Почта Изюма".

"Їй призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років, із конфіскацією всього майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка працювала листоношею в місцевому відділенні поштового зв'язку, а під час окупації Ізюма добровільно обійняла посаду директорки у створеному загарбниками комунальному підприємстві "Почта Изюма". Вона організувала конфіскацію всього майна місцевого відділення "Укрпошти" та його передання на баланс окупаційної адміністрації. Жінка активно поширювала серед населення пропагандистські газети "Изюмський телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда", які публікували кремлівські наративи. Головною метою цих статей була спроба нав’язати негативне ставлення до органів державної влади України та ЗСУ, а також переконати людей у тому, що РФ і її збройні сили не є їхнім ворогом, з турботою ставляться до жителів окупованих територій і готові надати їм будь-яку допомогу.

Жінка також проводила збори за участю підлеглих та інших жителів міста, під час яких закликала людей до співпраці з окупаційною владою. Вона обіцяла "великі російські зарплати" та лояльне ставлення з боку окупантів.

Українські правоохоронці затримали обвинувачувану в лютому минулого року.

У судовому засіданні вона провини не визнала і заявила, що є "аполітичною".

Теги: #суд #ізюм #коллаборантка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 16.04.2024
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

17:53 16.04.2024
У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

09:38 16.04.2024
Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

12:36 15.04.2024
Затримано й узято під варту мешканку Ізюма, яка під час окупації очолила поштове відділення - прокуратура

Затримано й узято під варту мешканку Ізюма, яка під час окупації очолила поштове відділення - прокуратура

22:05 12.04.2024
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

15:23 12.04.2024
У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

14:34 12.04.2024
Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

20:00 11.04.2024
Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу, постраждали 15 осіб - голова ОВА

ОСТАННЄ

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

САП передала до суду справу депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

Міністр військового кабінету Ізраїлю закликає запроваджувати санкції проти Ірану

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Пожежники Копенгагена кілька годин не можуть загасити пожежу в історичній будівлі біржі

Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

Кличко: Проїзд новим шляхопроводом на перетині Полярної та Богатирської в Києві відкриють у травні, рух Подільсько-Воскресенським мостом - у вересні

Україна шукає країну-покровителя в питанні звільнення українських цивільних осіб, яких утримує РФ - Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА