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17:39 16.04.2024

Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

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Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

Щоб гарантувати продовольчу безпеку України та світу, треба створити стійку до загроз систему постачання агропродукції, порушену після 24 лютого 2022 року, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на засіданні Комітету НАТО з питань продовольчого та сільськогосподарського планування.

"Повномасштабне вторгнення росії суттєво вплинуло на продовольчу безпеку та діяльність агросектору України. Зокрема, постраждали логістичні ланцюги експорту сільськогосподарської продукції на світові ринки. Тому необхідно створити стійку до загроз систему постачань агропродукції, щоб гарантувати продовольчу безпеку України та світу", - наводить доводи Висоцького пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства в повідомленні у вівторок.

За його словами, навіть зараз, після відновлення роботи частини українських морських портів аграрії все ще мають обмежені можливості експорту продукції. Хоча за два роки ситуація з постачанням агропродукції до ЄС та інших країн покращилася.

"Завдяки відкриттю українського морського коридору 85% сільгосппродукції експортується водним шляхом. Решта - залізницею та незначна кількість автошляхами. Але дуже важливо зберігати всі можливі шляхи експорту, оскільки навіть тижнева затримка критично впливає на стан агросектору та продовольчу безпеку країни. Тому українські аграрії потребують підтримки, щоб надалі забезпечувати продовольчу безпеку світу", - зазначив Висоцький.

Крім того, як зазначено в повідомленні, перший заступник міністра зауважив, що на діяльність сільгоспвиробників впливає низка інших чинників. Зокрема, часткове або повне руйнування сільськогосподарських підприємств, виробництв продуктів харчування та підприємств критичної інфраструктури. Також забруднення сільськогосподарських земель важкими металами та замінування, тимчасова окупація частини територій, руйнування системи зрошення південних регіонів через підрив Каховської ГЕС.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, "Тарас Висоцький - другий представник Мінагрополітики України з 2006 року, який інформував НАТО про стан українського агросектору. Керівництво Альянсу вдячне за інформацію про ситуацію з продовольчою безпекою і висловило сподівання щодо частішого долучення представників України до робочих груп НАТО".

Теги: #мінагрополітики #аграрії

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