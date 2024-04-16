Україна орієнтована на діалог і співпрацю, а не на запровадження обмежень у торгівлі з Польщею - Мінагрополітики

Україна не запроваджуватиме обмежень на імпорт агропродукції через напруженість у відносинах із Польщею, а братиме участь у діалозі та шукатиме можливостей працювати без обмежень, заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Існує постійна дискусія з питань торгівлі з Європейським Союзом і Польщею. Потрібно, перш за все, розуміти, що вільна торгівля позитивна для всіх учасників вільної торгівлі. У середньо- та довгостроковій перспективі від цього економічний ефект є позитивним. Будь-які обмеження потрібно запроваджувати лише у крайньому разі. Безумовно, потрібно вести діалог і шукати можливість працювати без обмежень", - сказав він.

Висоцький зазначив, що торгівля товарами сільгоспгрупи має відмінності від інших товарів.

За його інформацією, експорт усієї української аграрної продукції в березні 2024 року становив $2 млрд. Водночас імпорт усієї аграрної продукції, зокрема насіння та інших товарів, за цей самий період становив близько $700 млн з усіх країн, зокрема з Польщі.

"У нас баланс позитивний і сальдо позитивне. Ми втричі більше експортуємо, ніж імпортуємо", - наголосив заступник міністра.

Незважаючи на всі дискусії та складнощі на українсько-польському кордоні, експорт української агропродукції через Польщу є більшим, ніж імпорт із Польщі, акцентував Висоцький.

"Ми націлені на діалог і підтримку вільної торгівлі. Це надає впевненості та передбачуваності бізнесу, можливість інвестувати і зростати. Ми впевнені, що це зростання, з точки зору України, може бути більшим, ніж зростання імпорту, тому що у нас є великий потенціал", - констатував він.

Висоцький нагадав, що між урядами України та Польщі, аграрними міністерствами та профільними асоціаціями двох країн триває діалог, покликаний зняти всі розбіжності, зокрема складнощі на кордоні, він орієнтований на розвиток співпраці.