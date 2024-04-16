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15:54 16.04.2024

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

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Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який Верховна Рада підтримала в цілому 11 квітня.

Як повідомляється на картці законопроєкту №10449 на сайті Верховної Ради, документ 16 квітня було направлено на підпис главі держави й того самого дня повернуто з його підписом.

Як повідомлялося, законопроєкт №10449 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 11 квітня. Фракція "Слуга народу" віддала за нього 192 голоси, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" - 2, депутатська група "Платформа за життя та мир" - 18, фракція "Голос" і група "Відновлення України" - по 16, група "За майбутнє" - 12, група "Довіра" - 5, позафракційні - 12. 15 квітня його повернули з підписом спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, а 16 квітня направили на підпис главі держави.

Закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави.

Він передбачає надання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану більш ніж 25 категоріям осіб. Закон запроваджує базову військову підготовку й виключає строкову службу, а також дає можливість добровільного прямого призову військовозобов'язаних до військових частин через рекрутинг.

Закон про мобілізацію передбачає бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних - усіх державних службовців категорії "А" та не більш як 50% категорій "Б" і "В". 100% бронювання від мобілізації поширюється на органи державної влади, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державну службу з надзвичайних ситуацій, суди. 100% бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і тим, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Закон передбачає соціальний захист військовослужбовців і збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном. Документ гарантує виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Крім цього, проєкт надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.

 

Теги: #мобілізація #зеленський

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