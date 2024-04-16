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14:39 16.04.2024

Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

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Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

Уряд зможе забезпечити доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту, за рахунок податкових надходжень та емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), вважає голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щодо безглуздої дискусії про те, вистачить чи ні у нас (а значить, у держави) грошей на підвищення виплати військовим "на нулі" або у зв'язку із загибеллю, є проста й однозначна відповідь: вистачить", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. Стільки, скільки буде потрібно.(...) Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків", - додав голова комітету.

Гетманцев також прокоментував ідеї, які стали популярними серед деяких користувачів мережі інтернет, зокрема - перерозподіл бюджетних коштів, призначених на підтримання роботи загальнонаціонального телемарафону, на Збройні сили України, а також скорочення державного апарату для зменшення витрат на зарплати чиновникам.

"Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд. грн. на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках.

"Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення", - вказав Гетманцев.

Водночас голова комітету наголосив, що в будь-якому разі Україні слід уникати фінансування за рахунок емісії гривні.

"Тому що бюджетна емісія провокує інфляцію і девальвацію. І так, це теж податок, але податок нечесний, і податок, який відчутно б'є по найменш захищеним громадянам та економіці. Емісія - це точно остання опція, яка буде "на столі", - резюмував політик.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 12 квітня встановив доплату військовослужбовцям і поліцейським, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) у розмірі 70 тис. грн за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Джерело в уряді уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що в держбюджеті-2024 наразі джерел для виплат цих коштів немає, тому, з високою часткою ймовірності, потрібно буде внести до парламенту поправки до держбюджету-2024 із пропозиціями щодо додаткових видатків і джерел їхнього фінансування.

Теги: #виплати #військові #гетманцев

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