Росіяни завдали авіаудару по Бериславу, постраждали 15 осіб - голова ОВА

Російські окупанти завдали авіаційного удару по житловій забудові в м. Бериславі Херсонської області, внаслідок чого 15 осіб дістали контузії, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру. П'ятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.