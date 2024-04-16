Саудівська Аравія передала ВПП ООН $10 млн на продовольчу допомогу українцям

Центр порятунку та гуманітарної допомоги ім. Короля Салмана (KSRelief) пожертвував $10 млн Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП ООН) для підтримки постраждалих від війни українців у 1200 установах по всій країні щоденним гарячим харчуванням, повідомляє пресслужба ВПП ООН.

"Ми вдячні KSRelief за підтримку життєво важливої складової наших програм екстреної допомоги в Україні, яка надає підтримку найуразливішим українцям та підтримує місцеві установи та організації, які про них піклуються", - зазначила в.о. директора ВПП ООН в Україні Маріанна Ворд.

Як повідомляється у пресрелізі, угоду було підписано між Його Високоповажністю доктором Абдуллою Аль-Рабіа, радником королівського двору та генеральним керівником KSRelief, і виконавчим директором ВПП ООН Сінді Маккейн.

Внесок Саудівської Аравії допоможе забезпечити 50 млн страв в установах, які підтримує ВПП ООН (лікарні, притулки для внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки, психоневрологічні та геріатричні заклади, інші державні чи приватні організації, що піклуються про вразливі категорії українських громадян).

"Ми раді бути частиною цієї важливої екстреної програми для реагування на невідкладні гуманітарні потреби постраждалого населення в Україні. Гуманітарна допомога KSrelief надасть життєво необхідну продовольчу допомогу найбільш вразливим громадам по всій країні", - цитує пресслужба помічника генерального керівника з планування та розвитку KSRelief Ахмеда Аль Баїза.

Надана допомога надасть змогу закупити і доставити близько 7,6 тис. тонн їжі. Зазначається, що всі продукти, зокрема борошно, макаронні вироби, гречка, вівсянка, горох, цукор та олія, закуповують в Україні для підтримки місцевої економіки та системи харчування.

Протягом наступних шести місяців у рамках програми інституційного харчування ВПП планує надавати продовольчу допомогу 210 тис. вразливим українцям. Внесок KSRelief покриє значну частину потреб програми - приблизно 67%. Це підтримка 140 тис. осіб.

Протягом 2023 року програма інституційного харчування ВПП підтримала 460 тис. українців у Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях.

Інституційне харчування - один із багатьох способів, у який ВПП підтримує українців, постраждалих від війни. ВПП також розподіляє продовольчі набори в районах, наближених до лінії фронту, де їжу важко знайти або вона дуже дорога, розподіляє грошову допомогу вразливим українцям у всій країні та підтримує безпечне звільнення мінами сільськогосподарських земель у Харківській області для допомоги фермерам і виробникам харчової продукції. ВПП також зафрахтувала 25 суден для експорту українського зерна до країн, які цього потребують, за допомогою "Чорноморської зернової ініціативи" (Black Sea Grain Initiative) та ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

Всесвітня продовольча програма ООН - найбільша у світі гуманітарна організація, що рятує життя в надзвичайних ситуаціях і використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, що відновлюються після конфліктів, стихійних лих і наслідків зміни клімату.