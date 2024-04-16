СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

Дрони-камікадзе літакового типу вразили радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області (РФ), яка контролювала небо на 700 км углиб України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Службі безпеки України.

"Цього разу в росіян стало на один менше модернізованого комплексу "Небо-У", який допомагав ворогові виявляти українські засоби ураження і підтримував бомбардувальники, що атакували КАБами українське прикордоння", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

За його словами, РЛС вартістю $100 млн вразили сім дронів-камікадзе літакового типу, внаслідок чого комплекс "Небо-У" виведено з ладу.

"Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - наголосило джерело у спецслужбі.

Воно нагадало, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13 Головне Управління військової контррозвідки СБУ - перший знищено в Білгородській області РФ. Також, за словами співрозмовника агентства, нещодавно було виведено з ладу радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.