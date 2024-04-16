Події

11:22 16.04.2024

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

1 хв читати
СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

Дрони-камікадзе літакового типу вразили радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області (РФ), яка контролювала небо на 700 км углиб України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Службі безпеки України.

"Цього разу в росіян стало на один менше модернізованого комплексу "Небо-У", який допомагав ворогові виявляти українські засоби ураження і підтримував бомбардувальники, що атакували КАБами українське прикордоння", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

За його словами, РЛС вартістю $100 млн вразили сім дронів-камікадзе літакового типу, внаслідок чого комплекс "Небо-У" виведено з ладу.

"Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - наголосило джерело у спецслужбі.

Воно нагадало, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13 Головне Управління військової контррозвідки СБУ - перший знищено в Білгородській області РФ. Також, за словами співрозмовника агентства, нещодавно було виведено з ладу радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Теги: #сбу #рф #рлс #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 16.04.2024
СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

14:27 14.04.2024
РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

13:09 14.04.2024
Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

07:41 14.04.2024
Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

16:16 13.04.2024
Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік - Сухаревський

Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік - Сухаревський

14:53 13.04.2024
СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

13:53 13.04.2024
СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна - Малюк

СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна - Малюк

06:10 13.04.2024
США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

04:13 13.04.2024
США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів

Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими й прохолодними

The Reckoning Project подав позов в Аргентині у зв'язку з катуванням українця росіянами

Питаннями українських цивільних, яких утримує РФ, опікуватиметься спеціально створена робоча група - Лубінець

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

Із 16 липня для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження є обов'язковою наявність версії державною мовою - мовний омбудсмен

Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА