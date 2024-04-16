Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№10449), підтриманий Верховною Радою в цілому 11 квітня, скеровано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляється на картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, законопроєкт було повернуто з підписом спікера українського парламенту Руслана Стефанчука 15 квітня, а у вівторок, 16 квітня, скеровано на підпис глави держави.

Як повідомлялося, законопроєкт №10449 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 11 квітня. Фракція "Слуга народу" віддала за нього 192 голоси, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" - 2, депутатська група "Платформа за життя та мир" - 18, фракція "Голос" і група "Відновлення України" - по 16, група "За майбутнє" - 12, група "Довіра" -15, позафракційні - 12. Закон набуде чинності через місяць після того, як президент України Володимир Зеленський його підпише.

Законопроєкт передбачає надання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану більше ніж 25 категоріям осіб. Законопроєкт запроваджує базову військову підготовку і виключає строкову службу, а також дає можливість добровільного прямого призову військовозобов'язаних до військових частин через рекрутинг.

Законопроєкт про мобілізацію передбачає бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних - усіх державних службовців категорії "А" та не більш як 50% категорії "Б" і "В". 100% бронювання від мобілізації поширюється на органи державної влади, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державну службу з надзвичайних ситуацій, суди. 100% бронювання також надають критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам та яким встановлено мобілізаційні завдання.

Законопроєкт передбачає соціальний захист військовослужбовців і збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном. Документ гарантує виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Окрім цього, законопроєкт надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.