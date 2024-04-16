Події

07:03 16.04.2024

Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

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Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

Силами оборони в ніч на 16 квітня знешкоджено 9 із 9 ударних БПЛА, повідомляють Повітряні сили ЗС України у вівторок уранці.

"У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим). Усіх дев'ятьох "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що всі "шахеди" збиті в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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