16 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 783 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 783 RUSSIAN AGRESSION

16 квітня відзначають Всесвітній день голосу, День обізнаності про стрес, Всесвітній день крапки з комою, День "Врятуйте слона".

У Вірменії - День поліції, у Болгарії - День юриста і День першої Конституції, у Данії - День народження королеви Маргрете II.

Цього дня, 1632 року, було засновано Києво-Могилянську академію.

Перша документальна згадка про вертеп в українських землях, записана в Заславській замковій книзі, датується 1574 роком. А 1705 року - англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона в лицарі - це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.

Православна церква вшановує пам'ять трьох мучениць Солунських - сестер Агапії, Хіонії та Ірини.

Всесвітній день голосу

Ідея проведення Дня голосу з'явилася наприкінці 1990-х років, присвячена його феномену і ролі в житті людей.

Ініціатором заснування міжнародного свята виступила Американська Академія отоларингології 2002 року.

День обізнаності про стрес

Стресовий психологічний стан негативно впливає на здоров'я людини загалом, адже майже всі хвороби спричинені стресом. Необхідно зазначити, що психологічне напруження потрібне організму для якісної роботи мозку, але в малих дозах. Якщо ж людина відчуває стрес постійно, не розслабляється і виснажує себе, то з часом здоров'я сильно погіршиться. Життя в стані стресу спричиняє як психічні, так і фізичні захворювання.

Ще цього дня:

1912 - Англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла Ла-Манш на літаку;

1936 - У Львові почалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1945 - Німецьке судно "Гойя", що перевозило біженців, торпедовано радянським підводним човном Л-3. Загинули близько 7000 осіб;

1947 - Бернард Барух уперше вжив термін "Холодна війна" для позначення відносин між СРСР і США;

1995 - Почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР;

2000 - На референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності та право президента на розпуск парламенту.

2000 - Георгій Гонгадзе та Олена Притула заснували "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання;

2003 - Підписано Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина (набув чинності 1 травня 2004 року).

Церковне свято

Цього дня вшановують трьох мучениць Солунських - сестер Агапію, Хіонію та Ірину. За переказами, благочестиві сестри разом із іншими християнками переховувалися в горах від переслідувань імператора Діоклетіана, проте, врешті-решт, їх схопили і привели на суд.

Жінкам запропонували зректися віри, але вони відмовились. Агапію та Хіонію першого ж дня спалили, а решту ув'язнили, щоб дати можливість одуматися. Після наступного допиту правитель наказав відвести Ірину в будинок розпусти, але там до праведниці ніхто не наважився доторкнутися. Тоді її стратили.

Іменини: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій.