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21:44 15.04.2024

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 квітня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 квітня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

У низці областей України ввечері 15, у ніч на 16 квітня очікується різке погіршення погодних умов, грози, місцями шквальний вітер 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр у понеділок увечері.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 15 квітня, вночі 16 квітня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, значні дощі; у Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в повідомленні.

 

 

Теги: #погода #прогноз

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