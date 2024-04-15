Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 квітня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

У низці областей України ввечері 15, у ніч на 16 квітня очікується різке погіршення погодних умов, грози, місцями шквальний вітер 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр у понеділок увечері.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 15 квітня, вночі 16 квітня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, значні дощі; у Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в повідомленні.