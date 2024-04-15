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20:17 15.04.2024

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

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СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

Інформація про те, що "захист" оскаржив у Москві заочний арешт глави Служби безпеки України Василя Малюка є фейком.

"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ щодо заочного арешту глави СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів винятково як прояв ворожих ІПСО", - зазначено в коментарі пресслужби СБУ.

Зазначається, що ані СБУ, ані особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.

"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені глави СБУ, відповідно, є частиною дискредитаційної кампанії з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі заходи, які здійснюються Службою безпеки України, повністю відповідають нормам національного та міжнародного законодавства.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що "захист" Малюка нібито оскаржив його заочний арешт.

Росія звинувачує Малюка в тероризмі, заявляючи, зокрема, про причетність СБУ до ліквідації Іллі Ківи та російського пропагандиста Владлена Татарського, а також до вибухів на Кримському мосту.

 

 

Теги: #рф #суд #спростування #малюк

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