Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішучі дії союзників із захисту Ізраїлю не допустили там терору і втрати інфраструктури, те ж саме, переконаний він, можливе і в захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит", - заявив Зеленський.

Так, за його словами, інтенсивність російських атак потребує більшого єднання союзників.

Як зауважив Зеленський, захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на 100% ефективне.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - наголосив він.

Глава держави також повідомив, що основними темами засідання Ставки верховного головнокомандувача стали енергетика та фронт.

Зеленський, зокрема, заслухав доповідь головкому Олександра Сирського, отримав дані розвідок про ймовірні дії ворога, а також звіт міністра оборони Русмета Умєрова щодо контрактів на постачання зброї, систем РЕБ і дронів.

Окрім того, президент заслухав доповіді представників енергетичної галузі про зусилля із захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів.