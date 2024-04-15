Події

19:03 15.04.2024

Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

2 хв читати
Рішучі дії союзників щодо захисту Ізраїлю можливі й у захисті України від російського терору - Зеленський за підсумками Ставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішучі дії союзників із захисту Ізраїлю не допустили там терору і втрати інфраструктури, те ж саме, переконаний він, можливе і в захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит", - заявив Зеленський.

Так, за його словами, інтенсивність російських атак потребує більшого єднання союзників.

Як зауважив Зеленський, захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на 100% ефективне.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - наголосив він.

Глава держави також повідомив, що основними темами засідання Ставки верховного головнокомандувача стали енергетика та фронт.

Зеленський, зокрема, заслухав доповідь головкому Олександра Сирського, отримав дані розвідок про ймовірні дії ворога, а також звіт міністра оборони Русмета Умєрова щодо контрактів на постачання зброї, систем РЕБ і дронів.

Окрім того, президент заслухав доповіді представників енергетичної галузі про зусилля із захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів.

 

Теги: #президент #ставка #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:21 14.04.2024
Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

21:06 14.04.2024
Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

21:36 12.04.2024
Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

20:19 10.04.2024
Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

20:03 10.04.2024
Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

13:28 10.04.2024
Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

19:36 05.04.2024
Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

07:11 05.04.2024
Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

16:17 04.04.2024
Зеленський провів Ставку, серед ключових питань - фронт, БПЛА, РЕБ і ППО

Зеленський провів Ставку, серед ключових питань - фронт, БПЛА, РЕБ і ППО

12:31 04.04.2024
Столтенберг, відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО: Ми маємо посилити нашу підтримку Україні

Столтенберг, відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО: Ми маємо посилити нашу підтримку Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

ОСТАННЄ

Лідери України та Норвегії підпишуть угоду з безпеки за найближчої можливості

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

За добу ворог завдав 15 ракетних і 18 авіаударів, обстріляв понад 115 населених пунктів

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох ворожих пунктах управління БПЛА

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак

Росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА