Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.

"Дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір. Подякував за допомогу у створенні Міжнародного реєтру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Під час зустрічі сторони обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО. "Цінуємо допомогу Ісландії в цьому напрямку", - додав Шмигаль.

Він подякував Ісландії за військову підтримку, зокрема долучення до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів.

"Наголосив на важливості посилення ППО України, аби захистити людей та критичну інфраструктуру. Обговорили також реалізацію Формули миру президента України. Вдячний Ісландії за вагомий внесок у зміцнення стійкості України в протидії російському агресору", - наголосив глава українського уряду.